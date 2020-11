Fiorella Méndez sorprendió a propios y extraños al especular sobre un posible embarazo. La pareja de Pedro Loli reapareció en Instagram después de varios días y respondió a las preguntas de sus seguidores.

“Después de varios días de ausencia aquí estoy de nuevo. Me alejé todos estos días de las redes sociales, sentía que no era el momento de compartir mi día a día”, dijo Fiorella Méndez en un video publicado en sus historias de Instagram.

“Ese es el primer punto por el cual me ausenté todo este tiempo y el segundo es porque... ven pues (se dirige a otra persona)”, dijo la productora mientras sonreía.

Ella anunció que iba a contar por qué razón no había estado en redes sociales, pero no lo hizo: “Voy a hacer otra historia y les voy a contar el segundo porqué no me estuve grabando todo este tiempo”.

Poco después, la pareja de Pedro Loli publicó los mensajes que recibió de sus seguidoras, donde la mayoría especulaba que estaba embarazada. Fiorella Méndez no lo negó.

Como se conoce, Fiorella y Pedro Loli tienen un hijo en común, Alessio. La pareja se ha mostrado unida tras el escándalo de infidelidad que protagonizó el cantante.

