El cantante Pedro Suárez-Vértiz agradeció a Ernesto Pimentel por los elogios tras ser reconocido como Artista del Bicentenario.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el intérprete indicó que sus palabras le llenan de fe debido a que el creador de la ‘Chola Chabuca’ sigue teniendo una gran fortaleza luego que anunciara, hace más de 20 años, que es portador del VIH, mientras que a él le diagnosticaron el síndrome neuromuscular bulbar.

“Querido Ernesto, no tienes idea de cuánto significan tus felicitaciones para mí porque cuando me diagnosticaron el síndrome, incurable según los médicos, que hoy padezco, pensé automáticamente en ti. Lo hice porque a ti también te dieron una noticia devastadora sobre tu salud hace muchísimos años. Cuando tu síndrome era prácticamente una sentencia de muerte”, dijo el artista.

Indicó también que está muy feliz de que Pimentel pueda seguir llevando alegría a mucha gente

“A ti se te dio el milagro de que aparecieron las medicinas precisas y tu enfermedad se volvió un simple mal crónico como la hipertensión o la urticaria. Y me llené de felicidad por ti. Por tu arte y por el cariño que te tiene la gente”, refirió.

Asimismo, Suárez-Vértiz aseguró que no pierde las esperanzas de que algún día encuentre la cura para su enfermedad.

“Gracias por tus palabras que me llenan de fe, porque yo también sueño con que algún día, dentro de mi vida, aparezca la cura para lo mío. Mientras tanto le sonreiré a la vida como tú lo hacías cuando todavía no aparecían tus medicinas”, señaló.

Agregó que él y su hermano lo estiman. “¡Muchísimas gracias nuevamente Chola Chabuca!”, mencionó.

CHOLA CHABUCA RESPONDE

En el circo de la Chola Chabuca ‘Kausachun Bicentenario’, la figura de América TV rindió un homenaje a Pedro Suárez-Vértiz, en donde todo el público aplaudió y vitoreó su nombre a más no poder.

Incluso, se pusieron a cantar el emblemático tema “Cuando pienses en volver” que estremeció a más de uno de los presentes.

Pimentel también en sus redes sociales aseguró que el artista, a pesar que no está en un escenario, sigue en el corazón de cada peruano que disfruta de su música.

“Querido Pedro, te quiero siempre, te tengo presente, creo que los peruanos somos tú voz. Tú nos unes, nos haces saltar y cantar. Verte a ti y escucharte, es verme mejor. Yo tengo mucha fe y abrazo de manera permanente cada uno de mis pasos”, comentó.

Añadió que a veces uno se pregunta y se cuestiona por la enfermedad que tiene y dice por qué a mí, pero le recomendó que no desmaye en su fe.

“Pero yo me preguntaba para qué y eso es lo que tú tienes que seguir haciendo para que sigamos queriéndote y aparezca pronto ese milagro que no es la cura de algo sino ese milagro es el día a día, es tu familia, somos tus fans, es tu talento, tu arte, eso siempre estará por delante. Por eso la vida no me duele y a ti tampoco te debe doler. En este momento lo que debe hacer es desafiarte”, acotó.

