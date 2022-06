El cantante Pedro Suárez Vértiz confesó con tiernas palabras lo mucho que ama a su esposa Cynthia Martínez, a través de redes sociales. El artista compartió un romántico post donde le agradece por sus cuidados y por su apoyo durante su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica.

Por medio de su cuenta de Instagram, el interprete de ‘Cuando pienses en volver’ lleno de halagos a la madre de sus hijos, a quien considera la ‘mejor esposa del mundo’. Asimismo, lamentó que su enfermedad también afecte la vida de ella.

¿Qué le dijo Pedro Suárez Vértiz a su esposa Cynthia?

“Gracias por estar a mi lado siempre Cynthia. Por cuidarme y nunca hacerme sentir que no soy el de antes. A todos les caigo bien, claro, porque no cargan lo que tú cargas. Es un chambón que nunca cuentas y te admiro por eso. ¿Qué tal travesía no amor? Me molesta mucho haberme cuidado tanto. Nunca llegar ebrio a casa. Nunca desaparecer. Ni siquiera decirte lisuras ni alzarte la voz. Y mira con lo que te salgo. Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también y eso es injusto”, escribió en un publicación este domingo 26 de junio.

“Tengo la mejor esposa del mundo pero también la mejor suegra. Que lechero. Gracias también amor por nunca ser celosa, ni jamás hacerme pataletas, a pesar de mi carrera. Hasta eso estaba escrito. Gracias Dios mío”, agregó.

“Soy feliz esposa y la búsqueda de dinero para mantener un hogar, que me estresaba tanto antes, hoy es mi motivación para seguir adelante. No hay duda, Dios es un genio. Toda descompensación en la vida, él la compensa. ¿A donde nos llevará esto? A ningún lado. En el mañana no está la respuesta. Mi regalo es hoy, comprobando que tu amor es el más grande del mundo. Gracias esposa por cruzarte en mi vida. Gracias por mis hijos, ellos son el mejor GPS para hallar el sendero. Siempre amé tu nombre”, finalizó.

