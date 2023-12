Luego del lamentable fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz, Latina TV volverá a transmitir una de las entrevistas más inolvidables del cantautor peruano.

En el año 2009, el intérprete de ‘Lo olvidé’ estuvo en los estudios del canal en mención para ser entrevistado por Jaime Bayly.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando el músico habló sobre sus sentimientos de cómo y cuándo deseaba abandonar esta existencia.

“ ¿A qué edad te vas a morir? ”, le preguntó el periodista en la entrevista. “ No lo sé, pero que sea rápido y sin dolor, lo que sí quiero morir antes que todos ”, respondió el rockero peruano.

Este sábado 30 de diciembre, Latina TV transmitirá el episodio en que el Pedro Suárez Vértiz participó en el reconocido programa ‘El Francotirador’ a las 10:30 p.m., tras la emisión de “El Gran Chef: Famosos”.

Jaime Bayly devastado por el fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz: “Es como si hubiera muerto un hermano para mí”

Jaime Bayly compartió un video en su canal de Youtube para hablar sobre el fallecimiento de su amigo Pedro Suárez Vértiz, quien partió a mejor vida el pasado 28 jueves de diciembre.

El periodista recordó las veces que entrevistó al artista y los momentos que compartió al lado del intérprete de ‘Cuando pienses en volver’.

“Cada entrevista con Pedrito era, verdaderamente, un viaje fascinante. Cómo me hacía reír y cómo me impresionaba el poder de su inteligencia, la fineza de voz. Tú eres la voz de nuestra generación. Perdonen que me emocione, pero es como si hubiera muerto un hermano para mí”, expresó.

Asimismo, Bayly recordó cuando el fallecido cantante le escribió una canción, titulada ‘Fantasma a presión’.

“Recuerdo cuando me la mandó y la escuché solo aquí en mi casa. Me hizo llorar y caer de rodillas, porque sentí que Pedrito había visitado mi alma, la había paseado, se había hecho un tour por las zonas más sombrías de mi existencia”, reveló.

