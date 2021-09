Rodrigo González se tomó unos minutos de su programa para comentar sobre la agresión de Mario Hart a Elías Montalvo en pleno programa en vivo de ‘Esto Es Guerra’.

Durante ‘Amor y Fuego’ de este 02 de setiembre, el popular ‘Peluchín’ señaló que no iba a arremeter contra el piloto de carreras como muchos de sus seguidores esperaban.

“Los dos desubicados. Las plataformas explotan Gigi yo siento que hoy les voy a fallar a alguno de mis ‘rodriguistas’ porque están esperando que destruya a Mario Hart y no lo voy hacer”, comenzó diciendo.

Según el presentador de Willax TV, el tiktoker le habría dado un tortazo tipo puñete al esposo de Korina Rivadeneira lo que desencadenó la acción.

“Después de ver estas escenas no voy a justificar nunca una agresión venga de donde venga, pero quieres que te diga una cosa, si yo estoy en un juego y alguien me hace lo que Elías le hizo a Mario, pero creo que entiendo su reacción que eso se llama acción y reacción. Eso uno no lo piensa pero si alguien te agarra la cabeza, ese no es un tortazo ese fue un puñetazo, Mario se lo devolvió”, añadió.

“Yo creo que quiso hacerse el gracioso y no calculó su fuerza. Mario Hart tiene una animadversión que tiene por defecto. Es alguien que me cae mal por a lo largo de años, pero que hago aquí aprovechar la ocasión que debió no reaccionar, pero si alguien te golpea, te empuja o insulta. Este fue un golpe fuerte. Los dos se merecen estar fuera porque además Mario no paró”, sentenció.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO