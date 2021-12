En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González se pronunció luego que Andrea Luna acusará a Pietro Sibille de maltrato físico y psicológico. Esto luego que el recordado ‘Misterio’ asegurara que la actriz le fue infiel con Andrés Wiese.

Este martes 2 de diciembre, el popular ‘Peluchín’ señaló que hay que tomar la denuncia de Andrea Luna como algo serio. Sin embargo, cuestionó que la protagonista de ‘Princesas’ recién revelará estas acusaciones contra Pietro.

“Es una grave acusación, seria acusación y hay que tomarla en serio”, comentó en un inicio.

“Últimamente todas las personas que se les descubre la pendejada, hay que decirlo con todas sus letras, empiezan con me maltrataba, me trataba mal, me insultaba, lo mismo hizo Melissa Paredes”, cuestionó Rodrigo.

Vale recordar que Pietro Sibille utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que su expareja Andrea Luna le fue infiel con el también actor Andrés Wiese. Luego de esto, la actriz no se quedó callada y a través del mismo medio social acusó a su expareja de maltrato físico y psicológico durante los 7 años que duró su relación.

