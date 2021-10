La serie grabada en Callao, en cooperación de Aldo Miyashiro con Gisela Valcárcel, fue un “fracaso rotundo”, según Rodrigo González, además señaló que en “Pachacamac” se ríen de la serie de la ‘señito’.

El popular ‘Peluchín’, reveló que la serie de Gisela habría sido rechazada del canal 4: “Se fue a Latina para que le abran las puertas porque la rechazaron, le dijeron, la ficción ya está cubierta aquí por ProTV y por Michelle Alexander”, fue ese el motivo por el que la ‘señito’ habría estrenado su serie en otro canal.

No se calló nada. ‘Peluchín’ arremetió contra Gisela y la baja popularidad de la serie que ella vendía como la mejor de todas “A nadie le ha importado ver actuar a la Gisela, a nadie le ha importado la trama, las historias. Se supone que Gisela es el gancho, eso es lo que ella cree, pero ella también tiene que saber que por eso es que ella hace el gran show a lo largo de su vida”.

Peluchín raja de la actuación de gisela en su serie Llauca https://willax.tv/

Rodrigo además señaló que si no le han funcionado otros formatos, es porque la gente la quiere ver en lo que ya hace: “No sabe que ese es su lugar, cree que puede ser todista porque como ya tiene 30 años en la televisión, puede hacer lo que se me ocurra porque la gente me va a aceptar y no es así. Igual como has tratado de sacar ‘Operación triunfo´ y otros formatos que no funcionan, porque ese es el tipo de formatos en el que la gente quiere verte”.

