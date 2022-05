Un tierno mensaje de cumpleaños de Ale Venturo a su pareja, Rodrigo el ‘Gato’ Cuba, fue malinterpretado por ‘Peluchín’, quien causó risas en el set luego de recordar la infidelidad de Melissa Paredes.

“Mi tauro favorito, mi complemento y equilibrio jeje. Eres un increíble hijo y papá”, fue el tierno mensaje de Ale Venturo que buscaba halagar al ‘Gato’ por su cumpleaños, pero la lengua de ‘Peluchín’ pudo más.

Rodrigo González no tuvo piedad al leer el mensaje: “Mi tauro favorito dice, mi tauro dice, por qué lo dice, por lo cornudo que lo hizo la Paredes, no creo no”. Luego fue interrumpido por Gigi, quien le aclaró que era por el signo zodiacal, logrando que ‘Peluchín’ pida perdón.

