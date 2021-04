¡FIEL A SU ESTILO! Rodrigo González se refirió al lujoso y costoso regalo que Beto Da Silva le hizo a su esposa Ivana Yturbe. Y que es el jugador sorprendió a la modelo a pocos días de su cumpleaños y aniversario y le obsequió unos botines marca Prada valorizados en casi dos mil dólares.

El popular ‘Peluchín’ y su compañera Gigi Mitre comentaron al respecto y dieron a entender que esas botas son cortesía del excandidato presidencial y también presidente de la UCV, César Acuña.

“Al final esas ‘tabas’ son cortesías de César Acuña. Hay que agradecerle al profesor”, indicó el conductor de Willax.

“Bueno de su trabajo... ¿habrán votado por él”, cuestionó Mitre.

En esa línea, González afirmó: “¿Cómo no van a votar por Acuña?, De ahí salen las ‘clanclis’, No Acuña, no ‘clanclis’, contestó entre risas.

Recordemos que los presentadores de ‘Amor y Fuego’ dieron a entender de que Da Silva encontró nuevo trabajo gracias a Ivana Yturbe. Y es que la exchica reality es amiga de Brunella Horna, quien es la actual pareja de Richard Acuña.

“¿Quién creen que le va a dar ‘chamba’ a Beto Da Silva, esposo de Ivana Yturbe? Pues nada más y nada menos que Richard Acuña, pareja de Brunella Horna. Ese club pertenece al grupo de los Acuña. Eso quiere decir que Brunella le consiguió trabajo al esposo de Ivana. Qué buen tráfico de influencias”, comentó ‘Peluchín’.

