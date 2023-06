El reconocido cómico Kille Gonzalez, popularmente conocido como Pepino, ha conquistado el corazón del público que sigue el programa JB en ATV. Ingresando como reemplazo de Dayanita, Pepino ha demostrado en poco tiempo que posee un gran talento para la comicidad, ganándose el cariño de los televidentes.

Sin embargo, en las redes sociales ha surgido un clamor por parte de los seguidores del programa, quienes desean ver a Pepino con mayor frecuencia, ya que sus apariciones no son tan continuas como desearían. Ante esto, el comediante ha aclarado la situación y revelado la razón detrás de su limitada participación.

Pepino ha compartido que actualmente se encuentra realizando prácticas preprofesionales como profesor en un colegio de primaria, lo cual ha llevado a que su prioridad sea culminar su carrera de estudios antes que tener una mayor presencia en la pantalla chica.

“Grabaré los miércoles, pero solo un capítulo, ya que los días miércoles se cruzan con mis prácticas preprofesionales. Estoy dedicado a dictar clases en un colegio de primaria, y mi prioridad no es el dinero. No quiero apresurarme”, explicó el cómico.

Asimismo, Pepino ha dejado claro que esta decisión está en consonancia con Jorge Benavides, el conductor del programa, quien comprende y respeta su determinación de enfocarse en concluir su carrera profesional. “Le digo: ‘Señor Jorge, usted es un maestro, pero déjeme decirle que todos tenemos un sueño. El mío es terminar mi carrera profesional’”, afirmó.

El cómico ha enfatizado que su decisión se basa en priorizar su desarrollo académico y que su motivación va más allá del aspecto económico. “Soy una persona muy libre y no lo hago por dinero. Si me siento bien, no importa si me pagan menos. Han entendido mi situación y me han brindado esa flexibilidad”, concluyó.

Con esta revelación, Pepino ha dejado claro que su enfoque principal en este momento es su formación académica, aunque continúa brindando su talento cómico al público en el programa JB en ATV, aunque en menor medida.

TE PUEDE INTERESAR