En la última edición del programa “JB en ATV” Kille González mejor conocido como “Pepino” se sometió a las duras preguntas de “Beto Tortís” en “El Valor de la verdura” y recordó algunos episodios duros de su vida y las dificultades que vivió en su natural Iquitos.

“Pepino” no se guardó nada y contó detalles de su infancia, especialmente de su época escolar, pues reveló que iba a al colegio sin comer y descalzo . El artista explicó que era parte de una familia numerosa por lo que sus padres no podían darles mejores oportunidades.

“ Éramos 9 hermanos, mis papás no tenían posibilidades ”, contó el artista. En otra pregunta “Beto Tortís” le consultó sobre si aún estos duros momentos aún le afectaban actualmente. “ A claro, siempre tenemos una memoria que tiene lo malo ”, reveló “Pepino” entre lágrimas.

“Pepino” andaba descalzo

El querido cómico “Pepino” fiel a su estilo no puedo evitar bromear sobre su complicada infancia y contó que no almorzaba ni tenía zapatos, pues su familia era muy pobre y sus padres no compraban mucha comida.

“ Compraban un kilo y nos tocaba 4 gramos a cada uno ”, dijo entre risas “Pepino”, quien ahora triunfa y es querido por los fanáticos de “JB en ATV”





