El periodista Renato Cisneros reveló que ha dado positivo a COVID-19, a pesar de que acaba de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el virus.

El también escritor -que radica desde hace algún tiempo en España- usó su cuenta de Twitter para dar a conocer la noticia a todos sus seguidores en esta red social.

“Aún vacunado con la primera dosis (y con la segunda recién puesta) he dado positivo para Covid. Los síntomas por ahora solo son molestos”, indició inicialmente.

“Toca hacer cuarentena, aislado de la familia. No se descuiden, no se fíen”, finalizó, no sin antes advertir que “esto no termina con los pinchazos″.

En poco menos de tres horas, el mensaje de Cisneros tiene más de 3260 “Me gusta”, cerca de 400 retuits y más de 50 tuits citados. Asimismo, muchos usuarios de esta red social le enviaron mensajes de apoyo.

“Fuerza, hermano! Todavía quedan muchas aventuras pendientes”, “Lo mejor, querido Renato. Te envío un abrazo, grande, siempre :)”, “Te deseo pronta recuperación!!! Paciencia, cuidados y buen humor!!!”, se leen entra las respuestas.

Renato Cisneros dio positivo a Covid-19 a pesar de estar vacunado con las dos dosis. (Foto: Twitter)

