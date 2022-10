Samahara Lobatón terminó sentenciada pese a que no bailó en la gala del 15 de octubre de ‘El Gran Show’. Ella fue reemplazada por ‘Robotina’, la venezolana Karelys Molina Aguilera; sin embargo terminó en capilla junto a Facundo González.

Debido a que obtuvo un bajo puntaje, la hija de Melissa Klug, automáticamente, irá a sentencia el próximo sábado.

Recordemos Samahara se ausentó de ‘El Gran Show’ debido a que se fue de viaje a Punta Cana junto a su novio ‘Youna’ a celebrar el cumpleaños número 2 de su hija Xianna en el lujoso hotel temático de Nickelodeon.

El productor Julio Zeballos comentó sobre el baile de Robotina y dijo que ella debería quedarse en el reality, en vez de la influencer. Para el conocido profesional, Samahara no debió irse de viaje y dejar abandonada su participación.

“Robotina lo hizo muy bien y creo que debería quedarse ella. Hay algo que yo no voy a entender en el mundo del arte. Yo entiendo los permisos, yo entiendo el cumpleaños, pero uno debe tener ética, y cuando uno tiene un compromiso en un reaity como este, yo no creo que a la bebe (a su hija) le vaya a pasar algo si no celebras ese día” , comentó en América HOY.

Julio Zeballos indicó que, en su opinión, Samahara debería ser eliminada y quedarse Robotina.

“Ella debió presentarse en el programa. En mi opinión, con permiso o sin permiso, y si no estuvo presente el sábado, yo automáticamente la saco” , comentó.

