La empresaria Pilar Gasca, la pareja de Edwin Sierra, sorprendió a propios y extraños al revelar que se viene una “sorpresa” en su relación con el actor cómico.

En diálogo con el diario El Popular, Pilar Gasca contó que su relación con Edwin Sierra va mejor que nunca: “Somos muy buenos amigos aparte de pareja, compartimos todo, nos encanta viajar, estamos mejor que nunca, nuestro amor crece con el tiempo”.

Cuando le preguntaron si planean llegar al altar, Pilar Gasca sorprendió con su respuesta: “Será toda una sorpresa, no la puedo contar. En su debido momento se van a enterar”.

De otro lado, la empresaria contó que le va bien con su tienda de ropa: “A Dios gracias muy bien, pese a toda la situación. Mi marca Pilar Gasca Boutique ha crecido mucho. Sigo con los vestidos y ahora con pantalones jean. Pronto me mudaré a una tienda más grande en el propio Gamarra, ya que me quedó chica la que tengo ahora. Las ventas por internet me han salido muy bien”.

Sin embargo, pidió más seguridad por el tema de las extorsiones: “Es algo bastante delicado, esperemos que las autoridades nos ayuden con la seguridad, para que se acabe todo esto. Nos dedicamos a trabajar, creo que es la única manera de ganarse la vida”.

Sobre su Onlyfans, Pilar Gasca animó a más personas a seguirla: “Me va superbién, además es un ingreso extra que tengo. Pongo fotos muy bonitas y sexys que siempre hice, claro, nada fuera de lo normal. Aprovechen que estamos en promoción por fiestas”.

“Él (Edwin) me apoya en todo, me conoce y sabe hasta dónde puedo llegar. Me dice que se ve bonito, me da algunos consejos, es el más feliz”, acotó.

Sobre las críticas de Magaly Medina, Pilar Gasca se negó a responder: “No tengo nada que responder a la señora, respeto todas las opiniones. Mientras a mí me gusta lo que hago con mi cuerpo, en fotos profesionales, lo que digan otros no es relevante”.

