La modelo Pilar Gasca respondió a las críticas que Magaly Medina hizo en su contra por presuntamente ‘estafar’ a sus seguidores de Onlyfans, pues no tendría el contenido que promociona en otras redes sociales. La novia de Edwin Sierra aclaró que, desde un principio, advirtió que su contenido era profesional.

“Estoy muy feliz porque me está yendo muy bien con mi ‘Onlyfans’, cada vez se suscriben más personas y estoy a full generando contenido”, dijo Pilar Gasca al diario Trome. Durante la entrevista, aseguró que la ‘urraca’ le ha hecho publicidad gratuita.

“En realidad, ha sido publicidad gratis la que me ha hecho. Además, desde un inicio dejé en claro que mi contenido sería profesional, que jamás haría porn****fía, pues conozco mis límites y no los voy a cruzar por presión de nadie”, acotó.

De otro lado, Pilar Gasca no descartó hacer contenido con otra mujer: “No me lo he planteado, pero podría ser con alguna muchacha que tenga el mismo perfil que yo”.

Sin embargo, descartó tener planes de trabajar con Xoana González, Fátima Segovia o Romina Gachoy: “Con ninguna de ellas porque hasta donde yo sé hacen otro tipo de contenido”.

Sobre las declaraciones de Romina Gachoy, Pilar Gasca respondió lo siguiente: “Yo tampoco sé quién es ella, no tengo amigas ni conocidas ni en el medio y eso no es ningún pecado. Es más, a nadie veo como competencia, ni con mi marca de ropa ni en mi vida. Me siento única y no miro a los costados. Solo me enfoco en mí”.

