Gerard Piqué sigue en el ojo de la tormenta por la presunta infidelidad a Shakira, madre de sus dos hijos, la cual quedó evidenciada en la última canción de la colombiana ‘Music Sessions #53′.

El exfutbolista de la Selección de España inició una polémica relación amorosa con Clara Chía, de 23 años, la cual ahora estaría en crisis, según informan los medios de prensa.

Los problemas habrían comenzado a raíz de una peculiar frase de la cantante: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”. El show ‘Sálvame’ de España aseguró que este mensaje causó preocupación en Chía Martí

Cabe indicar que la joven se mostró refugiada en la gran mayoría de los días en casa de sus padres, desde el hit de Bizarrap, y se la vio junto a Piqué dentro de un auto muy atenta a los paparazzis.

¿Piqué fue infiel a Clara Chía?

Ahora, los rumores de una nueva infidelidad de Piqué crecen a raíz de un a publicación del paparazzi Jordi Martin en su cuenta de Instagram. Según se especula, el empresario habría traicionado a Clara Chía con una misteriosa jovencita.

“¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo” , escribió Jordi Martin, mostrando una foto del perfil de Instagram de Julia Puig Gali, una joven abogada catalana.

Con esto, dejan entrever que Piqué habría sacado los pies del plato, otra vez.

Cabe indicar que, después de esta ‘exposición’, la joven Julia Puig puso su red social en privado, a fin de evitar comentarios de toda índole.

Instagram Jordi Martin

