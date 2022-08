Siempre fiel a su estilo. La arequipeña Aída Martínez estuvo en una entrevista con el Flaco Granda, donde no solo arremetió contra Magaly Medina, también contó que estuvo muy cerca de abrir una cuenta de OnlyFans como Xoanna González, pero algo la detuvo.

Aída comenzó revelando el motivo por el que pensaba abrir su OnlyFans: “Me di cuenta de que mis fotos hots que tenía en Instagram no me daban dinero, por eso dije, las venderé en el ‘Only’, pero solo artístico, nada de vulva y senos”.

Sin embargo, se detuvo de su decisión por un motivo más grande que su ambición: “Corté la posibilidad cuando fui mamá y dije, qué ofrezco, pienso en mi hijo en que va a crecer y me va a ver”, la modelo no descarta abrir su cuenta en el futuro, siempre y cuando necesite dinero.

