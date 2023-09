Alejandra Baigorria ha decidido poner punto final a una amistad que parecía inquebrantable con el chico reality Mario Irivarren. La relación entre ambos, que se forjó en el reality de competencia “Combate”, ha llegado a su fin debido a una serie de problemas que han afectado su vínculo.

La causa de esta ruptura amistosa se centra en Onelia Molina, quien actualmente mantiene una relación sentimental con Mario Irivarren. La popular modelo, conocida en la farándula peruana por su breve romance con Diego Chávarri, parece ser la causante del distanciamiento con la ‘Rubia de Gamarra’

¿Por qué Alejandra Baigorria y Mario Irivarren ya no son amigos?

Según reveló Alejandra Baigorria, los problemas surgieron durante su participación en el programa “Esto Es Guerra”, donde se generó un conflicto tan intenso que terminó afectando su relación amical con Mario Irivarren. Sin embargo, la también empresaria no dio detalles de la discusión.

“ Ella (Onelia) se quejó, me hicieron todo un chongo junto con Mario. Escándalo mundial. Cuando yo voy fuerte se quejan, entonces, ahora que evito para no tener problemas ni con Mario ni con ella, porque yo ya con Mario no me hablo gracias a ese problema (por Onelia) ”, dijo sin dar revelar cuál fue el conflicto.

La ex pareja de Mario Hart prefirió no entrar en ‘dimes y diretes’ con la pareja de Mario Irivarren. “ Yo estuve respetando el problema que hubo, que me costó una amistad. Me gané una enemistad con Mario, de 11 años que tengo amistad con él ”, contó.

Alejandra Baigorria revela por qué ya no se habla con Mario Irivarren

