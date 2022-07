Andrea San Martín lanzó un nuevo comunicado en sus redes sociales, este miércoles 13 de julio, con referencia a los problemas legales que tiene con Juan Víctor Sánchez por el régimen de visitas y pensión de alimentos a su hija de 3 años de edad.

Como se sabe, ellos llegaron a acuerdo por el bien de su hija y la modelo permitió que su expareja se reencuentre con su hija el último fin de semana.

Sin embargo, San Martín habría acudido nuevamente a la comisaría para - presuntamente - presentar otra denuncia contra el extripulante de avión, según grabó un medio local.

Al respecto, la popular ‘Ojiverde’ desmintió la información y negó que haya denunciado nuevamente a Juan Víctor. Como se sabe, ella lo denunció anteriormente por p0resunta violencia psicológica contra su hija.

“El día de hoy, a las afueras de una comisaria, se encontraba el camarógrafo de un medio televisivo, el cual se acercó a afirmar y preguntar sobre una nueva denuncia que estaría interponiendo, asumo con el interés de ganar alguna nota en mi contra sin antes investigar al respecto, haciendo caso omiso a la solicitud donde pido respeto por temas familiares que competen a mi hija”, comenzó diciendo Andrea, es un escrito publicado en Instagram.

Reveló que asistió a la comisaría fue para cumplir con ciertas diligencias: “Me veo obligada a pronunciarme y anticipar al público que no existe ninguna denuncia nueva, pero debo cumplir con las diligencias y citaciones que me hagan las entidades correspondientes, al igual que la otra parte”

“No se dejen engañar y exhorto a los medios a respetar la decisión de no exponer la vida intima y familiar de mi hija menor a nivel público con contenido falso y que puede, más adelante, dañar su integridad ya que todo esto se viene tratando en su favor a nivel privado con especialistas”, sentenció.

