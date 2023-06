Angie Jibaja sorprendió a propios y extraños al decidir retornar a Lima, luego de haberse mudado a Chile junto a su madre y su padrastro. Y es que la exmodelo señaló que había empezado una nueva etapa junto a su progenitora lejos del mundo de las drogas.

Todo quedó evidenciado por TikTok, donde se hizo viral un video de un joven que se moviliza en un auto y se percata de la ‘chica de los tatuajes. “Te amo, te amo, fuerzas”, dice el seguidor.

En ese instante, la expareja de Jean Paul Santa María no se quedó de brazos cruzados y se acercó a su fanático para saludarlo y agradecerle por todo su cariño.

“Gracias amorcito lindo ¿Cómo te llamas?”, le pregunta Jibaja para luego darle un beso en la mano. “Te quiero”, dijo el fan emocionado. “Yo también”, respondió Angie con una gran sonrisa en el rostro.

Angie Jibaja y su peculiar manera de confesar que consume marihuana

Angie Jibaja perdió los papeles en “América Hoy”, debido a que se sintió “atacada” porJanet Barboza, Ethel Pozo y Valeria Piazza, cuando le consultaron sobre su consumo de drogas y las últimas imágenes que emitió Magaly Medina en un fumadero.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención de las presentadoras y del público televidente, fue como la popular ‘Chica de los tatuajes’ llamó a esta droga que es letal para muchas personas.

“Eso fue hace tiempo, lo que vieron fue la verdad, me metí un toque de ya saben qué, eso que te da risa, que en otro país es legal, no lo puedo mencionar porque no voy a hacer apología, no me siento orgullosa y fue una sola vez que emitieron eso”, agregó.

