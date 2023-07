Antonio Pavón se encuentra en el ojo público luego que denunciara en sus redes sociales que habría sido drogado en un taxi el último viernes. Y es que el español también se refirió al polémico video que lanzó “Amor y Fuego”, donde se le ve en aparente estado de ebriedad e insultando a un par de mujeres de “ladronas y mentirosas”.

Según relató e exchico reality, estuvo en una reunión con amigos, procedió a tomar un taxi y 20 minutos después, en medio de mareos, perdió la conciencia, apareciendo dentro de una combi con dos mujeres desconocidas.

“Estaba mareado, entré en pánico, las acusaba que me querían robar, dopar, pero ellas me decían que solo me querían ayudar. Al día siguiente me fui a la comisaría, me cuentan los policías que las señoritas estaban contando que yo les estaba acusando de ladronas. Finalmente, entendimos que estas señoritas me vieron en mitad de la pista con un carro que desaparecía de la escena y me quisieron ayudar ”, dijo.

En ese sentido, el ciudadano extranjero se mostró bastante arrepentido por haber tenido una actitud bastante malcriada con las señoras, y enfatizó que se reunió con ellas para pedirles las disculpas del caso y agradecerles por haberlo ayudado.

“ Ellas me ayudaron, me subieron a la combi y me llevaron a mi casa sano y salvo (...) Me reuní con ellas, les pedí las disculpas del caso , no son malas personas, son unos ángeles. Ya hemos quedado en buena relación, son dos mujeres excelentes” , finalizó diciendo.

