La modelo Brunella Horna realizó una transmisión en vivo este 10 de febrero de 2023 donde intentó explicar porque se equivoca tanto y tiene tantos errores a la hora de comentar en el programa ‘América Hoy’ donde se desempeña como conductora junto a Ethel Pozo y Janet Barboza.

De acuerdo a la ‘Babybrune’, ella es una persona muy distraída y pierde la ilación de sus ideas debido a las indicaciones que le da su productor, el popular ‘Papá Armando’, por los audífonos que lleva puesto.

“Cuando yo recién entré al programa me chocó demasiado el tema del retorno, a veces ustedes nos ven con el audífono y piensan que nos están diciendo que decir, pero eso no es así, y ‘papá Armando’ nos dice ahí prácticamente: ‘chicos, si esto o el otro’, pero nunca nos ha dicho que decir”, se justificó la esposa de Richard Acuña en un inicio.

“Yo no entendía el tema del retorno y yo soy super distraída, entonces yo tenía que decir algo y se me pasaba porque me estaban hablando encima y yo me olvidaba lo que tenía que decir y decía cualquier cosa, es por eso todos los memes y los errores que he tenido ha sido por el retorno. Poco a poco me he ido acostumbrando al retorno, ¿se imaginan estar hablando y estar escuchando acá (señala su oído) otra cosa”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR