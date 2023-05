Clara Seminara saludó la decisión del Poder Judicial de sentenciar a 3 años de prisión suspendida a Enrique Espejo ‘Yuca’ por tocamientos indebidos. Sin embargo, el actor cómico apelará este fallo, pues niega su responsabilidad en este delito.

Seminara vive actualmente en España y se siente satisfecha porque la decisión judicial; aunque precisó que lo único que le interesa es que ‘Yuca’ le pida disculpas públicas en el programa ‘JB en ATV’. Ella aprovechó para disparar contra Jorge Benavides:

“Lo único que quiero es que pida disculpas públicas, que reconozca lo que hizo hace 4 años, y que lo haga en el programa donde ocurrieron los hechos, en ‘JB’, junto a su jefe que tanto lo apoya” , comentó en entrevista con ‘Amor y Fuego’.

Recordemos que el actor cómico aseguró que nunca le metió la mano a su compañera: “yo le di una manotazo en la pierna. yo no le metido la mano”.

‘Yuca’ tiene que pagar reparación civil

De otro lado, se conoció que el popular ‘Yuca’ debe pagar 1,000 soles de reparación civil a Clara Seminara, según el fallo judicial:

“Yo de ese dinero no quiero nada, ni un sol, lo único que yo quería es que quede un precedente. Finalmente la justicia me dio la razón con todas las pruebas que hemos aportado (...) El juez ha visto las pruebas y ha deteminado que es culpable”.

‘Yuca’ apelará sentencia

Lucy Cabrera, abogada de Enrique Espejo, comentó que apelará la sentencia judicial de prisión preventiva. Este jueves 18 de mayo de 2023, ella aseguró que no se ha comprobado el delito de tocamientos indebidos.

“Mientras no se termine la investigación no podemos determinar si es culpable o no, o si se cometió el delito o no. Desconoce que un proceso tiene etapas de investigación. No fue tocamientos indebidos fueron faltas contra la persona, fueron agresiones mutuas, ella agredió primero y él reaccionó”.

