Enrique Espejo , más conocido como ‘Yuca’, fue captado compartiendo con unas señoritas y tomando alcohol en plena vía pública. El portal ‘Instarándula’ difundió reveladoras imágenes del actor cómico.

El integrante de ‘JB en ATV’ estuvo muy animoso con las dos jóvenes, y a una de ellas hasta le agarra el rostro. ‘Yuca’ aparece tomando cerveza en un pequeño vaso de plástico, mientras que sus acompañantes solo toman un energizante.

“‘Yuca’ en Risso, ya sé por que lo molestan en JB” , escribió la usuaria que grabó al comediante. Recodemos que Jorge Benavides, en los sketch de su programa, le ha hecho fama de ‘borracho’ a Enrique Espejo.

“En verdad, no me gusta y tampoco a mi familia que bromeen con que llego al canal mareado o que soy borracho, porque la gente cree que soy alcohólico y no lo soy” , manifestó ‘Yuca’ en el 2018.

TE PUEDE INTERESAR