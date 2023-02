Petronila Gonzáles, mejor conocida como doña Peta, evitó hablar de Ana Paula Consorte, la nueva pareja de Paolo Guerrero, después de deshacerse en elogios al hablar de Alondra García Miró.

En entrevista con el programa América Hoy, doña Peta habló de su viaje a Brasil para celebrar el cumpleaños número 39: “Estuvimos poquita gente, no era una fiesta como las que hace acá, porque la que le hace las fiestas acá soy yo, le traigo todo lo que él quiere”.

Cuando Ethel Pozo le preguntó sobre Ana Paula Consorte, quien está embarazada de su hijo según confirmó ella misma, doña Peta se mostró muy fría y hasta dejó entrever que no ‘pasa’ a la nueva novia de Paolo Guerrero.

“Yo eso me mantengo bien al margen, eso me lo dejan en mi corazón, yo lo sé, lo que siento y lo que tengo y ahí no más”, dijo doña Peta.

Asimismo, cuando le preguntaron si Paolo Guerrero estaba contento, ella aseguró que está ‘tranquilo’: “Eso sí, si él está feliz, yo estoy feliz. Sí, lo veo feliz, está tranquilo. Más que feliz, tranquilo”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR