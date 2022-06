Enrique Espejo, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Yuca’, no dudó en expresar lo mucho que le duele estar alejado de la televisión debido a la denuncia que le interpuso Clara Seminara por tocamientos indebidos.

“Había reaparecido con fuerza en el programa de Jorge Benavides, pero la señora salió nuevamente a los medios y se despachó a su antojo. Jorge es un hombre muy correcto, así que me dijo que tenía que terminar el proceso legal para poder volver a grabar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el actor cómico señaló que se encuentra a la espera de la resolución del juez, la cual espera salga a su favor y se pruebe su inocencia.

“Estoy a la espera de la sentencia del juez, porque necesito trabajar, yo no vivo del aire. No entiendo por qué a la vejez me tiene que pasar este tipo de cosas, es muy triste”, agregó para Trome.

Recordemos que Clara Seminara denunció a ‘Yuca’ por tocamientos indebidos cuando ambos formaban parte del programa que producía Jorge Benavides. Incluso, en una de sus últimas declaraciones, ella comentó que espera con mucha expectativa la resolución del juicio.

“Son más de tres años desde que hice la denuncia y se abrió el proceso, y al parecer, ya pronto habrá sentencia. Espero que así sea, con mi abogado presenté todas las pruebas y el juez debe resolver”, dijo la actriz, quien actualmente radica en España.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO