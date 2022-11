Dalia Durán ha recibido cientos de críticas en redes sociales luego que se dejara ver cenando con el cantante John Kelvin. Este martes 22 de noviembre de 2022, la cubana se comunicó con el programa “Amor y Fuego” donde habló de su reencuentro con su agresor.

En diálogo con Rodrigo González y Gigi Mitre, la madre de 4 niños se mostró arrepentida y aseguró que cometió un error al brindar y comer con el cumbiambero.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre su encuentro con John Kelvin?

“ No voy a justificar las imágenes en absoluto, creo que fue un exceso de mi parte esa cena. Debió quedar en la notaria todo y de ahí yo retirarme, pero acá no estoy para justificar nada (…). No me voy a justificar porque estuvo muy mal y lo reconozco ”, dijo sobre su cena con el cantante.

“Estuvo muy mal de mi parte, estuvo muy mal el haber esa aceptado esa invitación, hay muchas cosas que estuvieron muy mal ese día y no debieron darse”, agregó.

En otra parte de la entrevista, Dalia Durán señaló que no está enamorada de John Kelvin. “Hace mucho que rehíce mi vida, estoy por mi lado haciendo mis cosas y el tema no viene por ahí. A mí no se me cae la baba por ese hombre hace tiempo”, dijo.

