La experta en moda y belleza, Nicole Akari, se comunicó este 28 de febrero de 2023 con el programa “Amor y Fuego” para revelar que está recibiendo amenazas luego que soltó una tremenda bomba sobre el novio de Yahaira Plasencia, Jair Mendoza.

Según la estilista de los famosos, el ‘saliente’ de la Yaha la besó luego de asistir a la discoteca gay: “Valetodo”. “ En verdad él me chapo a mí qué es muy diferente. No fue ahora... fue hace mucho tiempo. Sí es cierto, salía yo del Vale Todo, estábamos con un grupo grande de amigos”, reveló la modista

¿Por qué Nicole Akari está recibiendo amenazas de Jair Mendoza?

Al parecer el cantante estaría muy molesto con Nicole Akari, a quien le habría reclamado por revelar el affaire que tuvieron años atrás.

“Tengo entendido y la producción me lo ha hecho saber que te han estado llamando, te han llamado a amenazarte o a insultarte Jair”, le preguntó Rodrigo González.

“Lo que yo te conté (sobre beso con Jair) fue algo que paso hace muchos años y yo ya ni me acordaba, te soy bien honesta yo lo tomé como una anécdota que paso de chibolada y ahí quedó... Eso que pasó yo le echa tierra”, comentó Nicole Akari.

“¿Pero te llamo a insultarte o no te llamo?”, cuestionó “Peluchín”; a lo que ella respondió: “Llamó molesto y yo colgué” . “Conversamos luego, se comunicó con una amiga mía y pudimos conversar los tres, entendí el malestar de él porque él tiene un hijo de 11 años, que es bastante pequeño aún y tú sabes como es la gente de cruel a veces entonces por ese lado yo lo entendí”, agregó.

“También le dije yo no había hecho nada, o sea, en verdad no siento que esté haciendo algo malo porque eso pasó hace tanto tiempo y yo no lo hice”, dijo.

