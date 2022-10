Estrella Torres vivió un incómodo momento cuando reveló que aún sigue en redes a la familia de su expareja Tommy Portugal , y que incluso piensa invitarlo a su próximo matrimonio con Kevin Salas.

“[Terminaste con Tommy y ¿qué hiciste, te alejaste?] Poco a poco se ha dado, solito se han dado las cosas. De hecho que hay respeto, en los cumpleaños quizás le escribo, ‘que tengas bonito día’, nada más” , comentó este 28 de octubre en ‘América HOY’.

Sin embargo consideró que aún le sigue dando ‘LIKE’ a la familia de Tommy en redes sociales: “sí, normal, no tendría por qué borrarlos (de mis redes)”.

La respuesta de la cantante llamó la atención de la psicóloga Lisbeth Cueva, quien le increpó por no alejarse ahora de su expareja y de su entorno.

“Con los años este alejamiento se va a terminar de dar, pero la pregunta es ¿por qué no hacerlo ahorita?, ¿por qué no cortas todo tipo de contacto es redes?” , cuestionó la especialista.

La cumbiambera se puso nerviosa y solo acotó: “Es que... bueno en realidad, no lo veo mal. Como dices, ya no tengo esa comunicación, y ya no estaría yendo obviamente a las fiestas, reuniones, ya no pues, eso se terminó”.

Estrella Torres quiere a Tommy Portugal en su boda: “que nos ajuste el presupuesto”

Como se sabe, Estrella Torres alista su boda con el modelo Kevin Salas, pero no dudó en initar a su expareja Tommy Portugal. “Si lo invitaría a Tommy Portugal, claro, por supuesto, que nos ajuste el presupuesto. Al público le gusta la cumbia”.

