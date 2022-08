Michelle Alexander, productora de televisión, fue presentada este sábado 6 de agosto como una de las jurados del nuevo programa de Gisela Valcárcel, “La gran estrella”. La cuñada de Ethel Pozo se mostró muy emocionada por su regreso.

La productora de las teleseries ‘Ojitos Hechiceros’ y ‘Luz de Luna’ se refirió acerca del próximo matrimonio que contraerá su hermano Julián Alexander y Ethel Pozo el 10 de septiembre.

“¿Ya te llego el parte del matrimonio de Ethel o todavía no te llega el parte?”, le preguntó un periodista de América Hoy. “No me ha llegado ningún parte, ya llegará, me imagino”, respondió Michelle Alexander.

Michelle Alexander confiesa que Ethel no es su amiga

Días atrás, Michele Alexander habló sobre su futura cuñada Ethel Pozo, quien se casará con su hermano menor Julián Alexander el próximo 10 de setiembre en una lujosa ceremonia que costaría más de 100 mil dólares.

“Con Ethel no somos amigas, nos conocemos de ‘hola y chau’, hemos conversado algunas veces porque hemos coincidido en reuniones. Obviamente, sé quién es, sé que es una buena mujer, en el mejor sentido de la palabra, sé que es una buena madre, que ha sacado adelante a sus hijas, es una ‘mamá gallina’ absoluta y además sé que quiere mucho a mi hermano”, dijo Michelle Alexander a Trome.

Foto: (América TV | Instagram/@ethelpozo | redes sociales)

