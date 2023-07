Evelyn Vela se encuentra viviendo una feliz etapa a nivel sentimental con su novio Hugo Vivar. Sin embargo, el pasado parece que aún la atormenta, pues reveló que aún no se puede divorciar de su esposo Valery Burga porque “no tiene intenciones de venir al Perú para realizar los trámites”.

“Aún no me puedo divorciar. Pucha, estoy esperando que el vividor venga (a Perú) para firmar o que mande un poder para agilizar ese documento”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la mejor amiga de Melissa Klug señaló que no ha podido comunicarse con él porque lo tiene bloqueado de todas su redes sociales. Además, dejó entrever que Valery estaría demorando el trámite de divorcio solo “para molestarla”.

“De ese tipo se puede esperar de todo. A esa basura la tengo bloqueada de todos lados . Ese hombre no sirve para nada. Yo ya me hice la idea de que él falleció . Lo único que me preocupa es que ni los gusanos se lo quieran comer”, expresó para Trome.

