Evelyn Vela habló sobre el embarazo de Melissa Klug, quien a sus 39 años está esperando su sexto hijo con el futbolista Jesús Barco, de 26 años de edad. La autodenominada ‘Reina del Sur’ felicitó a su mejor amiga por el nuevo integrante de su numerosa familia, quien llegaría en noviembre de este año.

A diferencia de la ‘Blanca de Chucuito’, la exvedette dejo en claro que no tiene deseos de volver a tener un bebé porque sería como volver a empezar y ella tiene otras prioridades en la vida.

¿Qué dijo Evelyn Vela sobre embarazo de Melissa Klug?

“Le he escrito a Melissa para felicitarla, este es uno de los momentos más lindos para toda mujer y en unos días más nos vamos a ver para celebrar, pero solo vamos a tomar una gaseosa o un juguito. La veo muy feliz y disfrutando la vida. Todo hijo es una bendición”, declaró Evelyn Vela a Trome.

“Después de doce años no me animo a tener otro hijo, volver a criar, a empezar de nuevo, no me veo” , agregó.

¿Por qué Melissa Klug y Jesús Barco vivirán en mansión de Jefferson Farfán?

La ‘Blanca de Chucuito’ se mostró totalmente indignada cuando le consultaron si vivirá con su ‘chibolo’ Jesús Barco en la mansión que compró Jefferson Farfán para sus hijos: Jeremy y Adriano, la cual está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Lima y cuenta con 7 habitaciones amobladas, 7 baños, piscina, gimnasio y zona de parrilla.

“Pueden especular un montón de cosas y hablar lo que quieran, es mi casa y la de mis hijos”, dijo Melissa Klug un poco molesta.

¿Cuándo nacerá el sexto bebé de Melissa Klug?

Melissa Klug confirmó que tiene 16 semanas de gestación, es decir, 3 meses y medio.

“Nacerá en Noviembre”, indicó. Sin embargo, cuando le dijeron que los Escorpio no tienen carácter, ella comentó que su hija Samahara Lobatón es Escorpio, de finales de noviembre.

“La cosa es que (mi bebé) no será escorpio”, resaltó.

