Cielo Berríos, novia de Piero Quispe, utilizó sus redes sociales para dedicarle un amoroso mensaje al jugador de Universitario de Deportes, quien fue la figura del cuadro crema en la victoria sobre Gimnasia por la Copa Sudamericana: La promesa merengue marcó un golazo la noche del jueves 28 de junio. Con este triunfo, la ‘U’ avanzó a la etapa de Playoffs del torneo internacional.

La tiktoker, de 19 años de edad, expresó su orgullo por el volante de la ‘U’ en su cuenta de Instagram este 29 de junio. Además, compartió una tierna fotografía en donde aparece dándole un besito a su famoso enamorado.

¿Qué le dijo Cielo Berríos a Piero Quispe por victoria de la ‘U’?

“Quiero que no olvides, que te admiro y te respeto. Estoy muy orgullosa de ti. Orgullosa de la manera en la que has sobrellevado los problemas, orgullosa de cómo has luchado para conseguir tus sueños. Te amo mor” , manifestó la joven en su post.

Por su parte, Piero Quispe correspondió al tierno detalle de su novia con un romántico agradecimiento: “Gracias por siempre estar en las buenas y en las malas, te amo mor ”.

Qué le dijo Cielo Berríos a Piero Quispe por victoria de la ‘U’. Foto: (Instagram/@cieloberms)

¿Quién es la novia de Piero Quispe?

Cielo Berríos, joven de 19 años, es la dueña del corazón de Piero Quispe. La guapa morocha suele asistir al Estadio Monumental de Ate para alentar a su pareja, quien le dedica sus goles.