La ex chica reality Fabianne Hayashida dio reveladoras opiniones sobre Rosángela Espinoza , quien fue su compañera de en Combate en algún momento. La popular ‘China’ dio una entrevista al canal de Youtube ‘Holly TV’.

Fabianne tuvo una singular opinión sobre Rosángela, a quien consideró como “un poco rara”.

“Obviamente ella es muy desatinada, si no te das cuenta, en la tele siempre hay grupitos y ella siempre está sola. Es un poco rara, pero es muy inteligente” , comentó sobre la integrante de EEG.

Todo ocurrió cuando su entrevistador, el tiktoker Cesar Vásquez contó que tuvo una mala experiencia con ‘Rous’. Según Fabianne, “mucha gente no ha tenido una buena experiencia con ella”.

“Rosángela siempre ha tenido esas actitudes fuera de lugar, es luchadora, le ha costado, se ha comprado su departamento, la ha tenido más difícil que otras personas, pero siento que aún no aterriza, y si no aterrizas en este medio...” , comentó Hayashida.

Roságela y su ‘romance’ con Zumba

De otro lado, Fabianne Hayashida recordó que el romance de Rosángela con Zumaba fue inventado por el reality.

“Eso nunca, ni pico creo que hubo [¿Rosángela fue la que se aprovechó?] Ella tenía hambre de estar en la tele y además de eso, es una de las chicas más disciplinadas que van a ver en la tele. En todo lo que hace, lo hace bien, no es mi amiga, ojo”, agregó.

Por qué Fabianne Hayashida renunció a “Combate”

Fabianne Hayashida renunció “Combate” en el 2014 y explicó sus motivos con un extenso mensaje:

“Gracias por todo su apoyo, en verdad no tienen idea lo feliz que me siento por todo cariño. Son dos años en ‘Combate’ de los cuales he aprendido demasiado, he crecido como persona. Me retiro por mi lesión en el hombro y porque quiero buscar nuevas oportunidades, nuevas cosas”, escribió aquella vez en Twitter.

