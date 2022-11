Fabianne Hayashida , quien se hizo conocida por su participación en el reality “Combate”, sorprendió en una reveladora entrevista al canal ‘Moloko Podcast’, que se emite por Youtube.

La popular ‘China’ decidió revelar cuánto era el jugoso salario que percibía cuando trabajaba en el programa de ATV. Sin embargo, llamó la atención que ella consideró dicho sueldo como “muy poco”.

“Yo en ‘Combate’ ganaba muy poco (…) A esa edad era bastante, pero ganaban muy poco. Me pagaban 1,000 dólares y yo en ese momento era la ‘estrella’ de ‘Combate’ con Zumba (...) Hasta que un día me revelé y fui donde Marisol (la productora) y le dije ‘quiero 3,500′ (dólares). Me dijo que no había presupuesto. Le dije ‘¡quiero 3,500 o sino me voy, porque me están llamando de otro lado!’, aunque nadie me estaba llamando, pero yo estaba bien segura ” , comentó Hayashida.

Dijo que pese a que le aumentaron el sueldo a 3,500 dólares, a las dos semanas se lesionó y se rompió el hombro.

Fabianne Hayashida estuvo en EEG

“ Estuve una semana en Esto Es Guerra, pero no era mi plan quedarme, me pagaban diario y me pagaban super bien . Yo dije ‘ok voy a estar remplazando dos semanas a Michelle Soifer’, pero estaba haciendo el ridículo”; comentó.

Ella indicó que se le terminó la licencia en la aerolínea en que trabajaba y le recordaron que por su contrato no podía estar en un reality.

Por qué Fabianne Hayashida renunció a “Combate”

Fabianne Hayashida renunció “Combate” en el 2014 y explicó sus motivos con un extenso mensaje:

“Gracias por todo su apoyo, en verdad no tienen idea lo feliz que me siento por todo cariño. Son dos años en ‘Combate’ de los cuales he aprendido demasiado, he crecido como persona. Me retiro por mi lesión en el hombro y porque quiero buscar nuevas oportunidades, nuevas cosas”, escribió aquella vez en Twitter.

