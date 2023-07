Fuerte y claro. Farik Grippa estuvo como invitado especial en el programa “Amor y Fuego”, donde nuevamente se refirió a los problemas que enfrentó con Sergio George por el “contrato abusivo” que le hizo firmar hace algún tiempo atrás.

Como se recuerda, hace unos días el cantante peruano afirmó que hubo un incumplimiento de contrato por parte de Chim Pum Music, del gerente Gil Shavit y del exproductor de Yahaira Plasencia. Sin embargo, el estadounidense se defendió y negó ser un “estafador”.

“Por el respeto y cariño que en algún momento hubo con Gil Shavit y Sergio, led digo, acabemos ya con esto. Yo les creí (...) Yo he tratado en algún momento de que las cosas, a través de personas, para que se acaben, pero siento que he recibido una pared”, comenzó diciendo Farik.

En ese sentido, el artista nacional aceptó sentirse bastante dolido con Sergio y Gil, pues siente que sus sueños e ilusiones se vieron burladas por su falta de compromiso y palabra frente a su carrera musical.

“Estoy dolido, me dieron, estoy perjudicado, ya está, pero eso no quiere decir que no siga defendiendo mis sueños y mis ganas de seguir avanzando. Me pegó en el corazón, porque me senté con Sergio, con mi papá, antes de todo esto”, expresó para las cámaras de Willax TV.

