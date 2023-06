La presentadora Gisela Valcárcel ha dejado sorprendido a más de uno al anunciar este jueves 22 de junio que no regresará a la pantalla chica y no conducirá ningún programa en lo que resta del año. Tras el fin de la ‘Gran Estrella’, la ‘Diva de la televisión’ ha puesto pausa a su etapa en la conducción.

Por medio de su cuenta de Instagram, la ‘Señito’ ha anunciado que se aleja de la televisión para dedicarse a otras actividades.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre su regreso a la TV?

“Quiero contarles algo que he venido guardando desde hace ya varios meses y no encontraba el momento exacto para decirles que este año no haré Televisión. Es decir, no estaré frente a cámaras, no dejo la televisión, porque uno nunca deja lo que ama, pero no estaré al frente”, anunció la rubia.

Seguidamente, agradeció al público que la ha respaldado todos estos años y que esperaba verla nuevamente los sábados con su reality de canto y baile.

“Desde que llegó a mi vida “Bailando por un Sueño” hasta hoy han pasado 15 años, ¿pueden creerlo? Había conducido también por 15 años “Aló Gisela” pero un día dije: ¿Por qué no hacer algo distinto? ¿Porqué no conocer al público que está en las noches? Y ustedes me dijeron: ENTRA…Si, entra con el show cada sábado a mi vida y así lo he hecho, así he sentido cada fin de semana que nos reuníamos para armar la fiesta. ¡Gracias a cada uno de ustedes”, dijo.