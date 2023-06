Natalie Vértiz, exreina de belleza, opinó sobre Camila Escribens, actual Miss Perú 2023, quien ha sido cuestionada por su lujoso estilo de vida, sus viajes al extranjero y sus apariciones en eventos internacionales como: el Festival de Cannes y el Gran Premio de F1 de Mónaco.

En entrevista con Infobae, la exMiss Perú 2011 se animó a enviarle un potente consejo a la bella modelo, quien no ha podido explicar con claridad cómo lleva un estilo de vida tan lujoso.

¿Qué dijo Natalie Vértiz sobre Camila Escribens?

“Creo que cuando estás en el ‘Miss Perú’, tienes que cuidar mucho todo lo que haces, lo que dices, y todas tus acciones. Pero, en realidad, la que debería salir a hablar de todo lo que se le ha venido diciendo, es solamente ella . Yo le deseo lo mejor en su reinado”, aconsejó la presentadora de ‘EET’.

“Me la encontré en Cannes, de hecho estaba en mi hotel, la saludé, ‘hola Camila, cómo estás’, pero no tengo noción de lo que está haciendo. No sé exactamente si ha ido con una marca o no, pero sé que se está preparando para el Miss Universo y le deseo lo mejor en su reinado”, agregó.

¿Qué dijo Camila Escribens sobre su estilo de vida y sus viajes?

La modelo de 24 años, brindó una entrevista al programa “Mande quien mande”, en la que confesó que ella es quien paga sus viajes y no necesita el auspicio y dinero de nadie.

“Habrán haters y van a hablar sí o sí de todo, yo pago por mis viajes. Eso no significa que alguien más lo está pagando”, aseguró.