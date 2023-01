Giuseppe Benignini , el popula ‘Principito’, volvió a disparar contra Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano. El venezolano no le perdona que la ‘Urraca’ haya expuesto públicamente su ‘emprendimiento’ de índole sexual.

“Es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que puedo hacer mi fu**ing gana. Si Magaly y los de su producción se metieron en mi contenido para comprarlo es porque les gustó”, se defendió en un video publicado en sus redes sociales.

El pasado viernes 27 de enero de 2023, ‘Magaly TV La Firme’ reveló que el exnovio de Micheille Soifer ofrece servicios sexuales y videos íntimos a sus clientes por el precio de 2,500 dólares.

El modelo estalló con Magaly Medina y le recordó que muchos personajes de la farándula ofrecen vídeos triple X en la plataforma OnlyFans, “pero ella siempre se la quiere agarrar conmigo”.

“No sé si yo le gusto demasiado, o quiere que yo me la... Todo lo que yo hago es malo todo lo critica y para ella está malo”, dijo furioso.

¿Qué dijo el ‘Principito’ sobre Alfredo Zambrano?

Giuseppe Benignini disparó contra el notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, a quien cuestionó su desempeño en la vida marital.

“Yo quiero seguir vendiendo mi contenido, es mi cuerpo, mi físico. ¿Sabes lo que a ella (a Magaly) le molesta? Que el notario no tiene ni mi físico, no tiene ni mi colágeno y no lo hace tan rico como yo lo hago, eso es lo que le molesta. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana” , aseguró.

TE PUEDE INTERESAR