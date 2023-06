Fuertes declaraciones. Greissy Ortega no se quedó callada y volvió a reafirmar que su hermana Milena Zárate se estaría victimizando, tras revelar que está llevando terapia para superar los problemas que ambas tuvieron durante años.

“Si dice que no existo en su vida, no sé por qué le sigue dando vueltas al asunto. ¡Qué drama! Creo que su terapia no le está funcionando”, comenzó diciendo la ciudadana extranjera.

En ese sentido, la joven madre de familia señaló que ya se “resignó” con las actitudes de Milena, pues asegura que es una persona que jamás aceptará sus errores y defectos, y siempre culpará a terceros.

“Me culpa hasta de que está loca, a pesar de que ella ya era así por naturaleza. Se hace la víctima y piensa que todas la atacan como si fuera importante. Ella jamás aceptará sus errores porque prefiere cargarle todo a las personas y ella quiere quedar como si fuera agua bendita”, agregó.

Greyssi confiesa tenerle “miedo” a Milena Zárate

La colombiana Greyssi Ortega no quiso decir la fecha exacta en la que retornará al Perú junto a su esposo Ítalo Villaseca y sus tres hijos, debido a que tiene temor que algo le pueda suceder a ella o a su familia; haciendo una clara referencia a alguna mala actitud de su hermana Milena Zárate.

“Así como ella se cuida, yo también, así que no quiero decir mi fecha de viaje. Estamos evaluando con Ítalo si nos vamos todos juntos, porque tampoco puedo estar sola con mis hijos. Además, no sé qué sería de mí con tanto demonio que anda suelto por el mundo”, manifestó.

