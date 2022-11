Este sábado 19 de noviembre, la conductora Jazmín Pinedo reveló que sufrió varias quemaduras en el rostro tras colocarse una crema que su piel no toleró. Afortunadamente ya se encuentra recibiendo un tratamiento para evitar que le queden cicatrices.

“Bueno, después de darle vuelta, decidí contarles por qué desde ayer no muestro mi rostro”, señaló Jazmín Pinedo, quien contó lo que ocurrió: “Venía de viaje y pasé por el duty free a comprar ciertas cosas como siempre, pasé por el área de cremas y le dije a una dermatóloga de ahí que me recomendara algo para los ‘rojitos’, me dio una crema buenaza, una marca muy buena, pero mi error fue no consultar con mi dermatóloga (...) debí consultar con ella sabiendo que mi piel es tan delicada y que hago tantas alergias”.

“Llegué a Lima, me vi algunos rojitos a los días, me lo puse para dormir por la noche y al día siguiente me molestaba y me la volví a colocar. A las horas mi ‘nanny’ se acerca y me dice ‘señora, tiene algo en la cara’, me pasé un pañito húmedo y mi impresión fue terrible: tenía la cara llena de manchas rojas. Tuve que irme volando para el canal porque tenía programa en vivo, las chicas me ayudaron a maquillarme con cinco capas de base y una de caracterización que es muy pastosa para poder lograr que no se note. Intenté hacer el programa con la mejor energía como siempre, pero al terminar tenía que salir directo para la clínica, mi impresión ahí fue peor aun”, relató.

La ‘chinita’ compartió un video donde se observa el maquillaje con el que salió en ‘Más Espectáculos’: “Después de varias capas seguía notándose... me dieron una base más pastosa y logramos taparlo para salir en vivo, yo seguía pensando que podría ser solo una alergia”.

Tras el programa, Jazmín Pinedo se trasladó a una clínica: “Llegué a la clínica directo del programa, ya asumiendo que era una quemadura por cómo me ardía... con la fe de que mi doctora me diga que no era así”.

“La verdad sí estoy asustada, hoy me costó un poco hacer el programa, me arde mucho la cara, nos hemos demorado mucho en maquillarme (...) me saco la crema y tenía la cara quemada, acabo de llegar a la clínica con la fe de que no me quede ninguna cicatriz”, dijo Jazmín en un video grabado desde la clínica.

Sin embargo, la dermatóloga confirmó las quemaduras: “Y bueno... efectivamente me había quemado la cara... ahí escuchan a mi doctora igual de sorprendida que yo”. “Con la máquina mejoró un poco... pero tendré que llevar un tratamiento”, contó Jazmín Pinedo.

La ‘chinita’ admitió que ha sido difícil, pues esto ocurrió porque se puso un producto sin consultar con su dermatóloga: “Ayer fue un día bien difícil para mí, me sentía muy frustrada. Ya lo estoy manejando mejor, lloré mucho después de verme la cara, me la he cuidado tantos años, además es tan importante para mi trabajo, me encanta estar sin maquillaje, amo exponerme al sol. Hay varias cosas que me voy a tener que prohibir por un tiempo, mi doctora me dio la esperanza de que no me queden secuelas (...) estoy tratando de tomarme las cosas de mejor humor, riéndome un poco de esta forma tan tonta pude haberme arruinado la cara”.

Fuente: Instagram @jazminpinedo

