Durante la última edición del programa “Amor y Fuego” se difundieron unas imágenes de Jenko Del Río peleando violentamente con su pareja, de nombre de Valeria Larco, con quien tiene algunos meses de romance.

Y es que según se logra ver en el clip, la novia del exchico reality estaba bastante molesta y no quería hablar con el modelo. Sin embargo, él insistía y comenzó a jalonear a la joven en plena vía pública.

Al parecer, Valeria Larco no estaba dispuesta en llegar a un acuerdo con Jenko y decidió ingresar a su departamento sola, dejando a su pareja solo en la parte de las escaleras de su edificio.

En ese instante, se logra ver que un miembro de seguridad del edificio tuvo que intervenir para que Jenko salga del lugar. Finalmente, tomó un taxi y se retiró.

Estas imágenes se habrían dado el domingo 25 de junio, luego que la parejita decidiera comprometerse, tal como lo expusieron en una romántica publicación en redes sociales.

Jenko del Río se pronuncia sobre pelea con su novia

El exintegrante del reality de competencia “Combate”, Jenko del Río, decidió llamar EN VIVO al programa “Amor y Fuego” para negar tajantemente que tuvo una situación violenta con quien sería su pareja sentimental.

“Habíamos bajado de un taxi. Salimos a pasear. No hubo ninguna pelea, no hay nada, está todo bien. Yo les estoy diciendo la verdad, estoy alejado de la televisión hace mucho tiempo. Si me creen o no me creen, ya no es mi problema (...) Yo estaba un poco tomado y me estaba tambaleando”, expresó Jenko.

TE PUEDE INTERESAR