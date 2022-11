En poses de divo y con actitudes soberbias, regresó a nuestro país el salsero Josimar Fidel y se negó a responder sobre sus escándalos. El ‘rey de la salsa perucha’ estuvo más de un año radicando en Estados Unidos donde se casó con la cubana Yadira Cárdenas luego de abandonar a su novia embarazada María Fe Saldaña.

En una reciente entrevista con un medio local, el cantante evitó hablar sobre María Fe, con quien habría retomado su relación y afirmó que no tiene por qué darle explicaciones a nadie sobre su vida privada.

¿Qué dijo Josimar?

“Me siento feliz de regresar al Perú, de estar con la gente que me ha seguido por años . Y estoy ansioso de realizar los conciertos, porque traigo muchas novedades que les va a encantar. Así que los espero en cada ciudad que me presentaré. Solo voy a reencontrarme con mi público, no hablaré con la prensa y no tengo por qué responder a nadie sobre mi vida privada. Además, no tengo interés de aclarar nada” , declaró Josimar a La República.

Asimismo, se animó a contar porque decidió irse de nuestro país: “No veía ningún cambio de superación, ya nos habíamos quedado estancados. Ya había tocado techo”.

“Tenía que salir para buscar nuevos retos, nuevos horizontes, nuevas oportunidades para mi carrera, y todo el mundo sabe todo el mundo sabe que Estados Unidos es el país de las oportunidades” , agregó.

