Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al afirmar que Latina Televisión le aconsejó no revelar que era homosexual cuando recién iniciaba su carrera como conductor. Según ‘Peluchín’, el canal de San Felipe quería que el público piense que tenía un ‘romance’ con su excompañera Sofía Franco.

Todo ocurrió luego que Gigi Mitre cuestionó a los chicos reality que admitieron que armaban romances junto a la producción de Combate: “Los deja mal a ellos cuando en algún momento han contado situaciones ‘eso era actuado, eso era mentira’, los que quedan mal son ellos porque ya todos eran mayores de edad, y está bien, cuando empiezas te excedes en algunas cosas, pero ya cuando empiezan a mentir...”.

“Sí, pero yo también te puedo decir: uno al final también es responsable un poco de lo que permite, pero ahí ellos empezaron en la televisión y a veces les dicen ‘bueno, esto es un show y tienes que dejarlo así, no aclares’, y como recién están empezando, pueden permitir ciertas cosas”, comentó Rodrigo González.

“A veces en la televisión, cuando uno recién empieza, la inseguridad, el no conocer el medio, estaban empezando a ser conocidos, están empezando a desarrollar sus sueños (...) Yo también cuando estaba en Latina, cuando recién empecé en la televisión, también ‘oye Rodrigo’, porque yo la verdad nunca he tenido ningún problema en... al menos, Gigi, a ti te conocí, inmediatamente te conté, te presenté, siempre me manejé así”, dijo el conductor a su compañera.

Según Rodrigo González, en el canal le dijeron que no aclare su orientación sexual para que el público piense que tenía un romance con Sofía Franco: “Por recomendación me dijeron ‘mejor, Rodrigo, no aclares’, ‘no, pero tampoco voy a hacerme...’, ‘no, además la gente piensa que tú y Sofí y tal, tú no digas que no’, pero si Sofía conocía a mi novio, claro, ‘y como la gente ve química y tú sabes que la televisión es una ilusión y todo, tú no digas nada’, y yo no dije nada”, admitió.

“Yo te digo, a veces cuando uno recién empieza en la televisión te dicen una cosa y te dicen que se va a ver de una manera, tú lo haces, luego se ve de otra, pasan los años, te la facturan de otra ¿pero eso qué te lo da? El tiempo, cuando uno recién empieza, está construyendo lo que quieres, lo que soñaste para ti y hay gente que se sube a tu barco y todos te quieren dar consejos, algunos te dicen cómo tienes que animar, otros te dicen hasta qué tienes que decir delante de cámaras porque se sienten parte de lo que tú estás haciendo y ya depende de ti qué límites pongas, qué parámetros pongas y que, mientras menos gente se suba a tu barco, menos posibilidades tiene de hundirse y eso es algo que lo aprendes con los años, con el tiempo, con la trayectoria. Ahí estamos hablando de una incipiente carrera de todos (los chicos reality), que no justifico para nada la mentira, pero hay cosas que son funcionales al show, que si te piden los productores que lo hagas porque sino viene otro en tu lugar, a veces la inseguridad de los inicios te gana”, manifestó.

Asimismo, el conductor afirmó que no está arrepentido de no haber dicho nada sobre su orientación sexual en ese tiempo: “Tampoco es presión ni disyuntiva, feliz de la vida que yo estaba ahí muerto de la risa”, comentó.

