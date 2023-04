Leonard León estalló por la orden judicial que le impide salir del país debido a la deuda económica que mantiene con su expareja Karla Tarazona. Según el 16° Juzgado de Familia, liderado por la jueza Clara Peña, el cumbiambero no habría cumplido con la manutención de sus dos hijos, acumulando una deuda total de más de 78.000 soles.

El cantante reiteró que en junio del 2020 el plantea la reducción de pensión de alimentos debido a que los espectáculos musicales se habían suspendido por la pandemia del Covid-19.

“Mis posibilidades económica habían cambiando, no tenía ese dinero que eran 3000 mil soles (…) A pesar que yo me dedicaba a otras actividades fuera de la música, yo no percibía lo mismo. Mis ingresos económicos habían cambiado. No es difícil entender eso”, sostuvo en un video publicado este 13 de abril de 2023, en su cuenta de TikTok.

En esa línea, recordó que durante la pandemia se separó algunos meses de su actual pareja Olenka Cuba. Por ello, terminó comparando a Karla Tarazona con la madre de su última hija.

“En ese tiempo, yo tuve un problema con mi actual pareja y estuvimos separados; sin embargo, estando separados, ella sí me entendió, entendió que mis posibilidades económicas y mis ingresos habían cambiado. Me dijo ‘Leonard, solo necesito que tú nada más te preocupes por la alimentación de la bebé'. Y lo hice, ella sí me entendió y se lo agradezco hasta hoy”.

