¡SE LE ACABÓ EL AMOR! La cantante Lesly Águila terminó su relación sentimental con su novio Guido Paolo, así lo anunció a través de sus historias de Instagram. En el comunicado la artista señala que no revelará los motivos de su separación por respeto a las dos familias y pidió a sus seguidores que no la vinculen más con él también interprete.

La artista peruana explica que terminó la relación hace varias semanas y que ya no la une ningún vínculo sentimental con Guido Paolo Ayala. La noticia de su separación es sorpresiva pues la ahora ex pareja se comprometió el año pasado.

Lesly Águila anuncia fin de su relación con Guido Paolo

La cantante habría recibido numerosos mensajes a través de sus redes sociales respecto a su pareja por lo que decidió emitir un comunicado en sus historias de Instagram para acabar con las especulaciones y dejar en claro que no tiene ninguna relación con Guido Paolo desde hace algunas semanas.

Para sorpresa de sus seguidores Lesly Águila y el cantante Guido Paolo habrían terminado su relación el pasado viernes 09 de junio de este año. “ A raíz de la infinidad de mensajes que me llegan por interno quiero dar a conocer lo siguiente: Desde la fecha 9 de junio del 2023 se dio por terminada la relación con Guido Paolo Ayala. Ya no me une ningún vínculo sentimental con él, así que por favor les voy a agradecer bastante que no se me toque el tema ni mucho menos voy a dar detalles de la ruptura por respeto a ambas familias. Para finalizar le deseo todo lo mejor en su vida personal y profesional. GRACIAS ”, se lee en el comunicado en Instagram.

Lesly Águila anuncia el fin de su relación con Guido Paolo

