Macarena Vélez se pronunció por primera vez por su aspecto físico, el cual fue muy criticados en redes sociales. Todo comenzó en el 2021, cuando Magaly Medina reveló una fotos sin filtro de la modelo, donde se le aprecia una figura muy diferente a la que ella presume en sus redes sociales.

La expareja de Said Palao dijo que no le afectan los comentarios durante su presentación en ‘América HOY’: “Hay personas que nunca me han visto en persona. No me afecta, yo me quedo con las personas que me conocen, que me quieren”, comentó.

“Estoy poniendo videos donde me muestro tal cual, no le pongo filtro en el rostro, tal cual, sin maquillaje y me encanta”, se defendió cuando fue consultada por los continuos filtros de belleza que tiene la cámara del teléfono.

Por qué Macarena tiene ese cuerpo

Además, Macarena Vélez habló sus características físicas. Recordemos que ella ha recibido crueles comentarios en redes sociales de poseer “espalda o cuerpo de hombre”.

“Siendo muy sincera, yo soy una chica deportista, soy grande, voluptuosa... Tengo una espalda super voluptuosa y brazos grandes porque he corrido tabla desde los 10 años hasta los 16 años. He hecho deporte desde que tengo uso de razón y estoy contenta (…) El físico se va con los años y queda lo que tienes adentro”, sentenció.

Janet Barboza dijo sentirse sorprendida por la figura de Macarena, tras verla EN VIVO por primera vez: “es preciosa, tremenda figura”

TE PUEDE INTERESAR