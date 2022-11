La popular ‘rulitos’, fue criticada por una experta en moda por aparentemente haber usado un vestido falso para la boda de Valeria Piazza, Janet Barboza al no aguantar las críticas, pasó por encima de Ethel Pozo y el productor y mandó a corte comercial.

La ‘urraca’ quedó sorprendida al ver cómo Janet Barboza pasó por encima de Ethel Pozo, quien se supone que es la dueña del programa y por el productor, mandando a corte comercial solo porque no le gustaron los comentarios de su ropa.

Al ver el rostro como el de una niña quejándose, Magaly no pudo evitar criticarla: “Pobre la carita de la Ethel, pidiéndole auxilio al productor y el papas natas, no sabe que quien le paga el sueldo es la mamá de ella, no puedes mandar a corte porque a una no le gustan las críticas que le hacen”.

