Sin miedo a nada. Magaly Medina no se calló nada y decidió responderle a Ricardo Mendoza, quien en un reciente show se refirió a los ampays que le hizo la conductora con una mujer venezolana que no es su pareja oficial, Alicia.

Y es que cabe precisar que, el comediante no dejó pasar la oportunidad para sacar un show sobre la nueva polémica, donde critica y se burla del trabajo de la periodista de espectáculos.

“¿Saben lo que me llega de Magaly? No me llega que me haya ampayado, tengo mis huev… y está bien no pasa nada, pero, ¿saben lo que dijo? Me llega al p... que haya dicho que me quieren por mi plata porque para eso trabajo, uno hace plata para que lo quieran”, dijo el conductor de Hablando Huevadas.

En ese sentido, la figura de ATV tomó con humor las declaraciones de Ricardo, pero sí le advirtió que estará, junto a su equipo de producción, atenta a sus movimientos para ampayarlo.

“No nos retes porque a nosotros nos encanta ampayar gente, es nuestro deporte favorito. Así como otros son infieles por naturaleza, a nosotros nos encanta ampayar (...) No te quejes, después que no nos llame tu productor a decir que no emitamos las imágenes del ampay. Guerra avisada no mata gente”, sentenció Magaly.

