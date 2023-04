Magaly Medina lanzó sus dardos y criticó por primera el programa ‘Mande Quien Mande’, conducido por María Pía Copello y Carlos Vilchez, que interpreta a su personaje de ‘La Carlota’.

Luego de revelar todos los consejos que dio a la exconductora infantil, la ‘Urraca’ disparó contra el actor cómico Carlos Vílchez, considerando que está de más en este programa que tiene un público familiar, “un público de señoras”.

Según la presentadora de Magaly TV La Firme, ‘La Carlota’ “le quita todo mérito” a María Pía.

“Al principio (María Pía) estaba tiesa, le dificultaba moverse, pero como han pasado lo días, ella ya se ha empoderado en su set porque la ‘Carlota‘ no le dejaba ni hablar. Ella ha tomado el control de su programa”, comentó Medina Vela.

Qué dijo Magaly de La Carlota

La periodista de espectáculos opinó que ‘La Carlota’ alguna vez fue gracioso, “pero hoy en día que estamos tan inclusivos en todo, por qué alguien a quien conocemos como un comediante hombre tiene que fingir ser una mujer y que lo llamen como una mujer, yo no lo entiendo”.

Magaly Medina cree firmemente que América TV invirtió mucho en llevárselo, haciéndole que renuncia al elenco de ‘JB en ATV’. Finalmente, aconsejó a los directivos de dicho canal qué hacer con Vílchez.

“Pero creo que deberían devolverlo por donde lo trajeron, si JB lo quiere. O que adopte un personaje más acorde con el tipo de programa. Él no llega, no empatiza con el público de señoras que está a esa hora. Porque eres hombre o eres mujer, eres comediante o no eres comediante, qué eres allí”.

